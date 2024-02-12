Распыление ресурса и план "Б": эксперт рассказал, почему заменили Залужного и что ждет Сырского

На прошлой неделе произошло событие, которое еще долго будут обсуждать украинцы. Президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и назначил на его место Александра Сырского.

Насколько логична была такая замена во время войны и что стало основанием для такого решения, сайт ТСН.ua расспросил у Игоря Романенко, генерал-лейтенанта в отставке, заместителя начальника Генерального штаба (2006-2010 гг).

Рискованный и тяжелый шаг

Игорь Александрович говорит, что хорошо знаком с Александром Сырским, они работали вместе в Генеральном штабе еще до начала войны.

"Увольнение генерала Залужного – это очень тяжелый и рискованный шаг со стороны президента Зеленского. Хотя причины для такого решения очевидны. О них уже неоднократно говорили отечественные и западные аналитики, а именно о том, что 2023 год оказался неудачным с точки зрения боевых действий для высшего военно-политического руководства Украины", — рассказывает сайту ТСН.ua генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Отставка Залужного: тяжелый и рискованный шаг со стороны президента Зеленского / Фото: ТСН.ua

Распыление ресурса и последствия

Эксперт отмечает, что это произошло из-за промедления с поставками оружия от западных партнеров, а еще из-за неправильного распределения имеющихся ресурсов для прошлогоднего контрнаступления.

"Наличного ресурса нам хватало только на одно направление, а его распределили сразу на три. Бахмутское направление, которым совместно занимались Верховный главнокомандующий и генерал Сырский и два направления — Бердянское и Мелитопольское, которым занимался главком Залужный. На Бахмутском направлении враг сосредоточил резервы, остановил наше наступление и перешел в контрнаступление. На Бердянском и Мелитопольском направлениях удалось преодолеть первую линию обороны противника, но не более того – россияне за полгода построили там прочную оборону. А с августа еще добавилось Херсонское направление, чем еще больше усложнили ситуацию. Как результат – не добились успеха. Поэтому и произошло то, что произошло, несмотря на огромный авторитет Валерия Залужного", — рассказывает Игорь Романенко.

Владимир Зеленский и Александр Сырский. / Фото: Associated Press

Приказы и их исполнение

Военный эксперт добавляет, что стратегическое управление войсками должно работать иным образом.

"Нам не нужно было распылять имеющийся ресурс на три направления. И стоило действовать более слаженно. Об этом отмечали военные эксперты НАТО еще летом прошлого года. Было так: Зеленский отдает приказы Сырскому и оба занимаются Бахмутским направлением. А Залужный отдельно сконцентрирован на Бердянском и Мелитопольском направлениям, и это было не совсем правильно.По моему мнению, все должно работать по такой схеме: Верховный главнокомандующий ставит военно-политическую задачу главкому Залужному, а он уже далее дает четкие задачи командующему Сухопутными войсками и другим родам войск и Сил обороны. Возможно, теперь, после смены главкома, будет именно такая последовательность действий", — отмечает Игорь Романенко.

Пока сверхважна оборона

Эксперт добавляет, что из-за отсутствия концентрации действий на одном направлении и централизованной цепочки управления войсками мы получили то, что получили – россияне собрали необходимые силы и остановили контрнаступление по всем направлениям.

"Теперь Александру Сырскому будет непросто выровнять ситуацию на фронте. Самое печальное, что ресурса уже сейчас не хватает на оборону. Россияне наступают, а мы обороняемся. К сожалению, противник хоть и тактически, но продвигается вперед. Нам нужно было не бросать весь ресурс на контрнаступление, а вовремя строить стратегическую оборону еще в июле 2023 года. Тогда бы ресурс у нас еще оставался, и продвижение россиян было бы мелким или его вообще бы не было", — говорит Игорь Романенко.

Александр Сырский на позициях / Фото: facebook.com/Сухопутные войска Украины

Плана "Б" не могло быть

Он добавляет, что от главкома Залужного требовалось, чтобы он предложил план действий, предоставив условные планы "А" и "Б".

"Но какие планы "А" и "Б", когда сил не хватало даже для плана "А"? В этой ситуации любой план будет необъективным, потому что планы формируются на ресурсах, имеющихся в наличии у государства и своевременно предоставляются Силам обороны. К сожалению, сейчас у нас ресурса не хватает даже для выполнения стратегической оборонительной операции, когда враг наступает. Очевидно, вопросы решения этих задач будут возложены на главкома Сырского", – отмечает военный эксперт.

Почему говорить о контрнаступлении пока нецелесообразно

Игорь Романенко добавляет, что пока рано говорить о деоккупации территорий и о новом наступательном плане "Б". Это сейчас абсолютно нерационально и нецелесообразно.

"Говорить об этом можно только после того, как будет четко согласовано, что нам из оружия реально дают союзники и как быстро мы выполним задачу, которую еще в прошлом году должны были выполнять по личному составу, то есть по плану по мобилизации. Надеюсь он будет выполнен. По крайней мере, в правительстве делают для этого все возможное, способствуя работе ТЦК и СП и полиции", — добавляет военный эксперт.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / Фото: ТСН.ua

Три составляющие для нового главнокомандующего

Романенко говорит, что сейчас новый главнокомандующий должен сконцентрироваться на выполнении задач по оборонной операции и трех ее важнейших составляющих.

"Первая – остановить врага. Вторая – уничтожить как можно больше вражеской техники, вооружения и живой силы противника. Только тогда может появиться третья составляющая – выиграть время и аккумулировать силы для контрнаступления. Но думаю, что это может произойти в лучшем случае в начале осени. Поэтому условия очень и очень тяжелые, но новому главкому придется в них работать", — отмечает военный эксперт.

Александру Сырскому нужно собрать силы, чтобы остановить продвижение противника / Фото: facebook.com/Сухопутные войска Украины

Что нужно Сырскому, чтобы выстоять?

Игорь Романенко говорит, что знаком с Александром Сырским, еще со времен работы в Генеральном штабе, это было до начала войны.

"Александр Сырский прошел большую школу командования войсками, он имеет огромный опыт фронта. Думаю, ему, чтобы выстоять в этой ситуации, придется задавать президенту трудные вопросы, которые, скорее всего, задавал и Залужный. Я слышал с новостей, что Сырский уже предложил свой план действий, те же планы "А" и "Б", но думаю, что он их был вынужден предлагать. Потому что сейчас плана "Б" объективно быть не может, нет на это ресурсов. Все будет сводиться к стратегической обороне. Сырскому нужно собрать силы, чтобы остановить продвижение противника. Ему будет очень непросто", – рассказывает Игорь Романенко.

Валерий Залужный и Александр Сырский / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Надежда на Силы беспилотных систем

Военный эксперт говорит, что положительно оценивает намерения создания Сил беспилотных систем. Но добавляет, что их нужно было создавать еще в прошлом году. Но лучше уже сейчас, чем никогда.

"В условиях войны количество беспилотных аппаратов будет только расти. И не только для работы в воздухе, но и на суше, на воде и под водой. Вообще, как представитель противовоздушной и противоракетной обороны, могу сказать, что самые большие боевые действия в этом веке будут происходить именно в воздухе, они будут решающими", – рассказывает Игорь Романенко.

Военный на фронте управляет беспилотником

Он добавляет, что более значимое влияние на противника будет осуществляться именно из воздуха – чем дальше, тем больше. Об этом неоднократно отмечали военные аналитики и ученые.

"К сожалению, сейчас россияне имеют преимущество в воздухе, чего только стоят их воздушные атаки на наши мирные города. Если бы у нас были соответствующие силы и средства, мы бы их тоже наносили. Поэтому нам нужно эффективнее развивать это направление. Россияне нас догнали и перегнали в количестве по производству дронов. К сожалению, количество переросло в качество. Поэтому нашим ребятам на фронте очень тяжело из-за их атак. К тому же у нас ограничена военная поддержка авиацией, поэтому ситуация на фронте достаточно сложная", — заключает Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал об отставке Залужного: Зеленский впервые расставил точки над "i".

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