ТЦК в Украине будут работать круглосуточно

Кабинет министров предоставил право Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки работать круглосуточно во время мобилизации и/или во время действия военного положения.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, ТЦК смогут круглосуточно:

рассматривать дела об админправонарушения и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;

организовывать с определенной периодичностью проведения медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и военное время.

Напомним, недавно в ТЦК Киева заявили, что не могут силой задерживать военнообязанных, поскольку, согласно с законодательством, таких полномочий у работников военкоматов нет.