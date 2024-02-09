Владимир Дантес и Даша Кацурина сообщили о пополнении в семье

Шоумен Владимир Дантес и бизнесвумен Даша Кацурина сообщили о том, что их семья становится больше.

Так, звездная пара решила взять домой четырехлапого друга. Теперь вместе с Дантесом, Кацуриной и ее детьми будет проживать собака породы лабрадудль. Об этом у себя на странице в Instagram сообщила одна компания, разводящая лабрадудлей. Также компания разместила в сторис фото улыбающихся Дантеса и Кацуриной, которые изображены уже в машине вместе со щенком:

"Еще один наш очаровательный выпускник Василий поехал в свою новую, любящую семью - к Даше Кацуриной и Владимиру Дантесу. Желаем, чтобы ваша жизнь вместе была полна положительными эмоциями”, — говорится в описании под фото.

Даша Кацурина и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/labradoodles_ua

Интересно, что новые владельцы лабрадудля Василия пока молчат о пополнении в семье. Возможно, готовят детям Кацуриной сюрприз.

Как мы писали ранее, в конце прошлого года Даша Кацурина и Владимир Дантес переехали в загородный дом, где живут с детьми Даши от предыдущего брака с Мишей Кацуриным. Теперь, после дома, пара решила обзавестись и домашним любимцем.

Напомним, недавно в интервью чешскому Vogue Даша Кацурина впервые прокомментировала развод с Мишей Кацуриным и как это пережила.

Читайте также: