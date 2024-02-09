В Украину придет аномальное потепление: синоптик назвал даты

На выходные, 10-11 февраля, в Украине ожидается аномально теплая погода с осадками и туманами. Особенно потеплеет на западе и юге страны.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, сообщает "Метеопрог".

"В результате активного поступления теплого средиземноморского воздуха в большинстве областей Украины ожидаются аномально высокие значения температуры, особенно в западных и южных регионах", — говорит синоптик.

В субботу, 10 февраля, в западных областях температура воздуха ночью составит -1...+4°С, днем +3...+8°С; на Прикарпатье ночью +2...+7°С, днем +7...+12°С, на севере — ночью -2...-7°С, днем -2...+3°С, в центре — ночью — 2...+3 °С, днем +1...+11 °С, в южных областях ночью +6…+11 °С, днем +12…+17 °С, в восточных — ночью -3.. .+2 °С, днем 0...+5 °С.

В воскресенье, 11 февраля, на западе страны столбики термометров покажут ночью +3...+8 °С, днем +8...+13 °С, на севере — ночью -2...+3 °С, днем + 2...+7 °С, в центре — ночью +1...+6 °С, днем +7...+12 °С, в южных областях — ночью +6…+11 °С, днем +12 ...+17 °С, в восточных — ночью -1...+4 °С, днем +2...+11 °С.

Впрочем, малоподвижный теплый фронт, который будет медленно продвигаться в северном направлении, приведет к заметному ухудшению погодных условий в западных, северных, центральных и восточных областях.

"Пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь. Также возникнут благоприятные условия для гололеда и туманов. Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными!" – предупредил Игорь Кибальчич.

Как сообщалось, в Киеве побит 88-летний температурный рекорд. По данным метеорологов, минимальная температура воздуха в Киеве в воскресенье, 4 февраля, составила +4,6°С.

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