До України прийде аномальне потепління: синоптик назвав дати

На вихідні, 10-11 лютого в Україні очікується аномально тепла погода з опадами та туманами. Особливо потеплішає на заході та півдні країни.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє "Метеопрог".

"Внаслідок активного надходження теплого середземноморського повітря, у більшості областей України очікуються аномально високі значення температури, особливо у західних та південних регіонах", - каже синоптик.

У суботу, 10 лютого, у західних областях температура повітря вночі становитиме -1...+4 °С, вдень +3...+8 °С; на Прикарпатті вночі +2…+7 °С, вдень +7…+12 °С, на півночі - вночі -2...-7 °С, вдень -2...+3 °С, в центрі - вночі -2...+3 °С, вдень +1...+11 °С, у південних областях вночі +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С, в у східних - вночі -3...+2 °С, вдень 0...+5 °С.

У неділю, 11 лютого, на заході країни стовпчики термометрів покажуть вночі +3...+8 °С, вдень +8...+13 °С, на півночі - вночі -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С, в центрі - вночі +1...+6 °С, вдень +7...+12 °С, у південних областях - вночі +6…+11 °С, вдень +12 ... +17 °С, у східних - вночі -1...+4 °С, вдень +2...+11 °С.

Втім, малорухомий теплий фронт, який повільно просуватиметься у північному напрямку, спричинить помітне погіршення погодних умов у західних, північних, центральних та східних областях.

"Пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ. Також виникнуть сприятливі умови для ожеледі і туманів. Водіям та пішоходам слід бути особливо уважними!" - попередив Ігор Кібальчич.

Як повідомлялося, у Києві побитий 88-річний температурний рекорд. За даними метеорологів, мінімальна температура повітря у Києві в неділю, 4 лютого, становила +4,6°С.

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