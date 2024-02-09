Елене Мозговой – 50: продюсер с новой прической шокировала молодым видом

Звезда поделилась, как изменилось ее отношение к жизни.

Украинская продюсер Елена Мозговая сегодня, 9 февраля, празднует юбилей.

Знаменитости исполняется 50 лет. По этому случаю Мозговая на странице Facebook поделилась своей новой фотографией. На снимке продюсер позирует с новой прической и легким макияжем.

Под снимком Мозговая поделилась, как изменилось ее отношение к жизни к 50 годам:

"Вот и 50. В какой-то момент ты перестаешь бояться… И начинаешь по-новому чувствовать, ценить и проживать свою жизнь… Это становится реальным только тогда, когда перестаешь бояться… холода, жары, обиды, гнева, потерь, осуждения, сплетен, критиканства, идиотов, разлук, неудач, проигрышей, одиночества, измены и даже смерти", — поделилась Мозговая.

Елена Мозговая

В свою очередь поклонники Елены Мозговой поздравили ее с 50-летним юбилеем теплыми словами под постом в соцсети:

Мои искренние поздравления, госпожа Елена! Мирного неба, солнечных дней, веры в будущее!

Самые искренние поздравления красивой, волшебной, умной! Вам, Елена Николаевна! Крепкого здоровья и скорее победного мира

C днем рождения! Спасибо за любовь к Украине! Любви, добра, победы и мира!

Напомним, на днях Елена Мозговая присоединилась к флешмобу и показала, как выглядела в 21 год. Фаны отметили, что с тех пор продюсер почти не изменилась.

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