Елена Мозговая ошеломила, как выглядела 28 лет назад

Украинская продюсер Елена Мозговая ошеломила поклонников своим архивным фото.

На странице в Instagram Мозговая разместила фотографию, где изображена 21-летней. На кадре будущая звезда позирует на сцене. Продюсер предстает в ярком желтом платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Тогда Мозговая носила черное каре, а волосы украсила желтыми цветами:

"21…", — коротко подписала фотографию Елена Мозговая.

Елена Мозговая в 21 год / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Между тем, поклонники продюсера наделали ей комплиментов под фотографией:

Какая красавица! Но совсем не изменилась, только стала еще красивее

Но ведь красивая в желтом платье

По-моему лишь немного изменилась

Отметим, что через несколько дней, 9 февраля, Елена Мозговая отпразднует 50-летний юбилей. Недавно, комментируя свой возраст, Мозговая сказала, что у нее "в заднице еще огонь, в сердце полно любви, а в душе – весна".

Напомним, что недавно Елена Мозговая поделилась очень личным. Продюсер впервые призналась, что когда-то находилась в отношениях с абьюзером, который поднимал на нее руку . Свою историю Мозговая рассказала после того, как к ней за советом обратилась женщина, которая также находится в абьюзивных отношениях.

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