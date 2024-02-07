Боррель выступает в Раде — нардеп

Это его 6-й визит в Украину.

В Верховной Раде выступает Жозеп Боррель, Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Об этом в своем Телеграмме сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Это 6-й визит Борреля в Украину.

Напомним, Боррель анонсировал свой визит в Украину после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам 21 января. Однако относительно его планов, а также возможных встреч и целей визита евродипломат объяснений не дал.

7 февраля прибывший в Киев Жозеп Боррель скрывался в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ по столице.

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