Боррель виступає у Раді — нардеп

Це його 6-ий візит до України.

У Верховній Раді виступає Жозеп Боррель, Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки.

Про це у своєму Телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Це 6-ий візит Борреля до України.

Нагадаємо, Боррель анонсував свій візит до України після завершення засідання Ради ЄС із питань закордонних справ 21 січня. Проте щодо його планів, а також можливих зустрічей і цілей візиту євродипломат пояснень не надав.

7 лютого Жозеп Боррель, який напередодні прибув до Києва, ховався в укритті через масовану ракетну атаку РФ по столиці.

Читайте провідні новини дня: