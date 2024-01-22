"Я поїду до України": Боррель анонсував свій візит до Києва

Голова дипломатичного корпусу Європейського Союзу Жозеп Боррель у лютому відвідає Україну. Проте щодо його планів, а також можливих зустрічей і цілей візиту він пояснень не надав.

Про це йдеться у повідомленні "Інтерфакс-Україна" із посиланням на заяву Борреля.

Оголошення щодо свого візиту до України він зробив 21 січня у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

"Я поїду в Україну в перших числах другого тижня лютого", - сказав Боррель.

Високий представник не назвав конкретного числа - відповідно до практики таких візитів представниками ЄС дату зазвичай не оголошують.

Нагадаємо, раніше голова дипломатичного корпусу Європейського Союзу Жозеп Боррель провів телефонну розмову з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським. Потім дипломат написав, що Україна повинна отримати на озброєння далекобійні ракети, а також посилювати свою власну міць у відповідь на зухвалий російські атаки по цивільній інфраструктурі.

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