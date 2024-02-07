КМВА сообщила о жертвах и раненых в столице: детали

Всего в столице от ракетного удара пострадали 14 человек.
В Голосеевском районе Киева из многоэтажного жилого дома, где произошел пожар, эвакуированы 52 человека, 8 спасены. 21 человек получил травмы. На месте продолжают работать отряды ГСЧС.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
В результате пожара на станции СТО сгорело или повреждено около 40 авто. Пожар ликвидирован, на месте продолжает работать ГСЧС.
Всего в столице от ракетного удара пострадали 35 человек. Известно о четырех погибших. Данные оперативного строительства постоянно уточняются.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых жертвах в Киеве – погибли два человека.
Читайте ведущие новости дня: