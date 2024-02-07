КМВА сообщила о жертвах и раненых в столице: детали

Всего в столице от ракетного удара пострадали 14 человек.

В Голосеевском районе Киева из многоэтажного жилого дома, где произошел пожар, эвакуированы 52 человека, 8 спасены. 21 человек получил травмы. На месте продолжают работать отряды ГСЧС.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

В результате пожара на станции СТО сгорело или повреждено около 40 авто. Пожар ликвидирован, на месте продолжает работать ГСЧС.

Всего в столице от ракетного удара пострадали 35 человек. Известно о четырех погибших. Данные оперативного строительства постоянно уточняются.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых жертвах в Киеве – погибли два человека.

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