Олена Мозгова приголомшила, який вигляд мала 28 років тому

Продюсерка поділилася своїм архівним фото.
Українська продюсерка Олена Мозгова приголомшила шанувальників своєю архівною світлиною.
На сторінці в Instagram Мозгова розмістила фотографію, де зображена 21-річною. На кадрі майбутня зірка зображена на сцені. Продюсерка постає у яскравій жовтій сукні, яка підкреслила її фігуру. Тоді Мозгова носила чорне каре, а волосся прикрасила жовтими квітами:
"21…", - коротко підписала фотографію Олена Мозгова.
Тим часом, прихильники продюсерки наробили їй компліментів під світлиною:
- Яка красуня! Але зовсім не змінилась, лише стала ще гарнішою
- Але ж гарна в жовтій сукні
- Як на мене, лише трішки змінилась
Зазначимо, що за декілька днів, 9 лютого, Олена Мозгова відсвяткує 50-річний ювілей. Нещодавно, коментуючи свій вік, Мозгова сказала, що у неї "в дупі ще вогонь, у серці повно любові, а в душі – весна".
Нагадаємо, що не так давно Олена Мозгова поділилася дуже особистим. Продюсерка вперше зізналася, що колись перебувала у стосунках з аб'юзером, який підіймав на неї руку. Свою історію Мозгова розповіла після того, як до неї за порадою звернулася жінка, яка знаходиться в аб'юзивних стосунках.
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