Олена Мозгова приголомшила, який вигляд мала 28 років тому

Українська продюсерка Олена Мозгова приголомшила шанувальників своєю архівною світлиною.

На сторінці в Instagram Мозгова розмістила фотографію, де зображена 21-річною. На кадрі майбутня зірка зображена на сцені. Продюсерка постає у яскравій жовтій сукні, яка підкреслила її фігуру. Тоді Мозгова носила чорне каре, а волосся прикрасила жовтими квітами:

"21…", - коротко підписала фотографію Олена Мозгова.

Олена Мозгова в 21 рік / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Тим часом, прихильники продюсерки наробили їй компліментів під світлиною:

Яка красуня! Але зовсім не змінилась, лише стала ще гарнішою

Але ж гарна в жовтій сукні

Як на мене, лише трішки змінилась

Зазначимо, що за декілька днів, 9 лютого, Олена Мозгова відсвяткує 50-річний ювілей. Нещодавно, коментуючи свій вік, Мозгова сказала, що у неї "в дупі ще вогонь, у серці повно любові, а в душі – весна".

Нагадаємо, що не так давно Олена Мозгова поділилася дуже особистим. Продюсерка вперше зізналася, що колись перебувала у стосунках з аб'юзером, який підіймав на неї руку. Свою історію Мозгова розповіла після того, як до неї за порадою звернулася жінка, яка знаходиться в аб'юзивних стосунках.

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