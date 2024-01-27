Олена Мозгова шокувала, що її принижував і бив ексчоловік

Українська продюсера Олена Мозгова відверто поділилася з шанувальниками, що колись перебувала у стосунках з аб'юзером.

Так, на своїй сторінці у Facebook знаменитість розповіла, що чоловік, з яким вона провела багато років у шлюбі, підіймав на неї руку та морально знущався. Про це Мозгова заговорила після того, як до неї за порадою звернулася жінка, яка знаходиться в аб'юзивних стосунках:

"Мені надіслали одну історію і запитання – як бути... Хочу вам сказати, що жити з чоловіком, який вас принижує і б'є – не можна! Я прожила з таким чоловіком багато років і можу сказати, не відкладайте на завтра свій демарш! Тікайте і робіть нове життя, як би це не було важко", - порадила продюсерка.

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Щоправда, Мозгова не уточнила, кого саме зі своїх попередніх чоловіків вона мала на увазі. Як відомо, знаменитість до шлюбу з Девідом Аксельродом була заміжня тричі.

Її першим чоловіком був український хокеїст Валентин Олецький. Вдруге Мозгова вийшла заміж за чоловіка на ім'я Дмитро. Від нього Олена має доньку Зою. Третім обранцем продюсерки був співак Олександр Пономарьов, від якого Мозгова має доньку Євгенію.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова відсвяткувала ювілей старшої доньки Зої. Продюсерка поділилася рідкісним фото з дівчиною і привітала її з 30-річчям.

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