Виплати для ВПО: Шмигаль зробив важливу заяву

Уряд продовжив ще на місяць, до 1 березня, всі виплати для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Від 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО. Виплати будуть подовжені ще на шість місяців для ВПО з числа пенсіонерів. Виплати будуть подовжені для наших громадян, які мають інвалідність 1-ї або 2-ї групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Також продовжуємо виплати для працездатних громадян, які стали на облік в Центр зайнятості або працевлаштувалися", – заявив очільник уряду.

Виплати на проживання для всіх ВПО продовжили автоматично, тому не потрібно нікуди додатково звертатися.

Нагадаємо, за словами віцепрем'єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, в Україні зареєстровано майже 5 млн переселенців, із яких 2,5 мільйона отримують щомісячну допомогу.

Вона розповіла, що виплати ВПО оптимізовують через зменшення дохідної частини бюджету України та через вимоги, які висувають міжнародні партнери.

В ООН заявили, що в той час, як російське повномасштабне вторгнення до України продовжує спричиняти смерті й руйнування, понад 14,6 мільйонів людей усередині країни – приблизно 40 відсотків населення – потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2024 році.

Раніше ми писали про те, кому скасують виплати ВПО 2024 року. Більше про це читайте у новині.

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