Коли до України прийде потепління – синоптикиня назвала дату

Наталка Діденко розповіла, коли Україну накриє тепла погода.
В Україні від понеділка, 29 січня, очікується припинення опадів та будуть сонячні прояснення. А від 31 січня – 1 лютого в Україну буде різке потепління, проте з опадами.
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Так, 31 січня - 1 лютого температура повітря прогріється до +3+8 градусів, а на півдні та на південному заході – до +8+12 градусів.
Проте Діденко зауважила, що зима ще триває і подальші коливання температури повітря у бік похолодання ще будуть.
Погода 27-28 січня
В Україні переважатиме хмарна погода, з періодичними невеликими опадами – дощ та мокрий сніг.. В західних областях 28 січня – помірні опади.
У Києві 27-28 січня буде близько нуля, хмарно, вогко, але без серйозних опадів.
Нагадаємо, синоптики розповіли, як зміниться погода в Україні вихідними, 27-28 січня.
Читайте також: