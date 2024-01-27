Коли до України прийде потепління – синоптикиня назвала дату

В Україні від понеділка, 29 січня, очікується припинення опадів та будуть сонячні прояснення. А від 31 січня – 1 лютого в Україну буде різке потепління, проте з опадами.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Так, 31 січня - 1 лютого температура повітря прогріється до +3+8 градусів, а на півдні та на південному заході – до +8+12 градусів.

Проте Діденко зауважила, що зима ще триває і подальші коливання температури повітря у бік похолодання ще будуть.

Погода 27-28 січня

В Україні переважатиме хмарна погода, з періодичними невеликими опадами – дощ та мокрий сніг.. В західних областях 28 січня – помірні опади.

У Києві 27-28 січня буде близько нуля, хмарно, вогко, але без серйозних опадів.

Нагадаємо, синоптики розповіли, як зміниться погода в Україні вихідними, 27-28 січня.

Читайте також: