Як зміниться погода в Україні вихідними, 27-28 січня

Теплої погоди не варто очікувати.
В Україні 27-28 січня переважатиме хмарна погода з періодичними невеликими опадами. Помірні дощі та мокрий сніг завтра можливі лише в західних областях.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Перспектива синоптична в Україні цікава і хороша. Від 29 січня очікується припинення опадів та сонячні прояснення. А від 31 січня-1 лютого прийде різке потепління, хоча й з опадами, проте до +3...8 градусів, а на півдні та на південному заході до +8...12 градусів", - написала вона.
Зима ще триває і подальші коливання температури повітря у бік похолодання ще будуть, попередила синоптикиня.
У Києві 27-28 січня буде близько нуля, хмарно, вогко, але без серйозних опадів.
Від понеділка опади припиняться.
Раніше стало відомо, що в Україні варто очікувати потепління аж в другій декаді лютого. Протягом місяця погода буде характеризуватися частими змінами температури.
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