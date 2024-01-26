Як зміниться погода в Україні вихідними, 27-28 січня

В Україні 27-28 січня переважатиме хмарна погода з періодичними невеликими опадами. Помірні дощі та мокрий сніг завтра можливі лише в західних областях.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Перспектива синоптична в Україні цікава і хороша. Від 29 січня очікується припинення опадів та сонячні прояснення. А від 31 січня-1 лютого прийде різке потепління, хоча й з опадами, проте до +3...8 градусів, а на півдні та на південному заході до +8...12 градусів", - написала вона.

Зима ще триває і подальші коливання температури повітря у бік похолодання ще будуть, попередила синоптикиня.

У Києві 27-28 січня буде близько нуля, хмарно, вогко, але без серйозних опадів.

Від понеділка опади припиняться.

Раніше стало відомо, що в Україні варто очікувати потепління аж в другій декаді лютого. Протягом місяця погода буде характеризуватися частими змінами температури.

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