Синоптикиня повідомила, коли чекати на потепління в Україні

Протягом цього тижня погода в Україні постійно змінюватиметься. Кілька днів в Україні будуть опади у вигляді і снігу, і дощу. Крім того, будуть триматися морози.

Про погоду найближчого тижня NV розповіла представниця "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

Найближчими днями в Україні будуть опади. 17 січня невеликий сніжок буде у Карпатах і на Закарпатті. 18 січня вночі у північних та центральних областях сніжитиме, а вдень - дощитиме; опади будуть на заході, у Карпатах, на Закарпатті; на півдні - невеликі дощі, а на сході та північному сході - дощі з мокрим снігом. 19 січня вдень в Україні крім південних областей буде мокрий сніг, вночі на заході - сніг.

За словами синоптикині, надалі опади поступово припинятимуться. Лише у східних і південних областях у суботу, 20 січня, ще зберігається можливість мокрого снігу та дощу вночі. На тлі такої мінливої погоди коливатиметься й температура повітря.

"Середа - найморозніший день цього тижня: температура в нічні години -4-11°, але в денні години, наприклад, вже у четвер, 18 січня, температура почне підвищуватися (+1-6°). Ніч також буде морозною, але вдень вітер почне змінюватися, з’явиться південна складова. Температура буде підвищуватися до плюсових значень у більшості областей", - розповіла Птуха.

Вже 19-20 січня температура повітря знову все зміниться: на півдні вночі буде +1-6°, вдень +6-12°; на решті території вночі прогнозують від 3° морозу до 3° тепла, в західних областях вночі -1-6°.

Вже 20 січня повернеться справжня зима: температура і вночі до -8°, а вдень -2°, в південних та східних областях - від -3° до +3°.

На початку наступного тижня в Україні пануватиме антициклон, поле підвищеного тиску, що мінімізує опади, але й температура переважатиме із знаком мінус. Також буде сніг у північних та західних областях і змішані опади у центральних та південних.

"Наступні атмосферні фронти очікуємо десь на середу, 24 січня із північного заходу". - наголошує Птуха.

Як повідомлялося, раніше синоптики розповіли про погоду в січні 2024-го. Середня місячна температура прогнозується в межах 0-4 градусів морозу. Кількість опадів у більшості областей буде в межах норми.

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