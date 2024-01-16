Синоптик сообщила, когда ждать потепления в Украине

В течение этой недели погода в Украине будет постоянно меняться. Несколько дней в Украине будут осадки в виде снега и дождя. Кроме того, будут держаться морозы.

О погоде в ближайшую неделю NV рассказала представитель "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

В ближайшие дни в Украине будут осадки. 17 января небольшой снежок будет в Карпатах и Закарпатье. 18 января ночью в северных и центральных областях будет снег, а днем — дождь; осадки будут на западе, в Карпатах, в Закарпатье; на юге – небольшие дожди, а на востоке и северо-востоке – дожди с мокрым снегом. 19 января днем в Украине, кроме южных областей, будет мокрый снег, ночью на западе — снег.

По словам синоптика, в дальнейшем осадки будут постепенно прекращаться. Только в восточных и южных областях в субботу, 20 января, сохраняется возможность мокрого снега и дождя ночью. На фоне столь переменчивой погоды будет колебаться и температура воздуха.

"Среда — самый морозный день на этой неделе: температура в ночные часы -4-11°, но в дневные часы, например, уже в четверг, 18 января, температура начнет повышаться (+1-6°). Ночь также будет морозной, но днем ветер начнет меняться, появится южная составляющая. Температура будет повышаться до плюсовых значений в большинстве областей", – рассказала Птуха.

Уже 19-20 января температура воздуха снова все изменится: на юге ночью будет +1-6°, днем +6-12°; на остальной территории ночью прогнозируют от 3° мороза до 3° тепла, в западных областях ночью -1-6°.

Уже 20 января вернется зима: температура и ночью до -8°, а днем -2°, в южных и восточных областях — от -3° до +3°.

В начале следующей недели в Украине будет господствовать антициклон, поле повышенного давления, что минимизирует осадки, но и температура будет преобладать со знаком минус. Также будет идти снег в северных и западных областях и смешанные осадки в центральных и южных.

"Следующие атмосферные фронты ожидаем где-то на среду, 24 января с северо-запада". — подчеркивает Птуха.

Как сообщалось, ранее синоптики рассказали о погоде в январе 2024-го. Средняя лунная температура прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза. Количество осадков в большинстве областей будет в пределах нормы.

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