Синоптики предупреждают о непогоде 18 января: где сильно ухудшится погода

В четверг, 18 января, в Украине ухудшится погода. В регионах будут сильные осадки, сильные порывы ветра и гололедица на дорогах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью на западе, севере, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях — снег. В Закарпатье и местами в Прикарпатье — сильный мокрый снег с дождем. Днем в Украине будет дождь, а на северо-востоке будет дождь с мокрым снегом. В Закарпатье — значительные дожди.

На дорогах, кроме крайнего юга, гололедица. Местами будет сильный ветер – 15-20 м/с. Ночью в Карпатах порывы будут достигать 25 м/с.

Температура воздуха в западной и южной части ночью составит от 1° тепла до 4° мороза. Днем столбики термометров покажут +4-9°. На остальной территории страны ночью будет 5-10° мороза, а днем — 1-6° тепла. Тем временем на северо-востоке ночью температура опустится до 12-17° мороза, а днем – около 0°.

В Карпатах 18 января будет сильный снег и мокрый снег, метель. Температура воздуха ночью будет 1-6° мороза, а днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 18 января. / Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления в Украине

В четверг, 18 января, в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах сильный снег и мокрый снег, метель. На Закарпатье ночью сильный мокрый снег, днем — сильный дождь. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области будет облачно. Ночью будет идти дождь. На дорогах гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"18 января порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.

В Киевской области температура воздуха ночью -5-10°, а днем 1-6° тепла. В Киеве столбики термометров ночью покажут 6-8° мороза, а днем — 3-5° тепла.

Напомним, синоптикиня "Укргидрометцентра" Наталья Птуха сообщила, когда ждать потепления в Украине. В течение этой недели погодапостоянно будет меняться. Несколько дней в Украине будут осадки в виде снега и дождя. Кроме того, будут держаться морозы.