Синоптики попереджають про негоду 18 січня: де сильно погіршиться погода

По всій країні на завтра оголосили штормове попередження.

У четвер, 18 січня, в Україні погіршиться погода. У регіонах будуть значні опади, сильні пориви вітру та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі на заході, півночі, у Вінницькій, Полтавській та Харківській областях - сніг. На Закарпатті та місцями на Прикарпатті - значний мокрий сніг з дощем. Вдень в Україні дощитиме, а на північному сході буде дощ з мокрим снігом. На Закарпатті - значні дощі.

На дорогах, крім крайнього півдня, ожеледиця. Місцями буде сильний вітер - 15-20 м/с. Вночі в Карпатах пориви будуть сягати 25 м/с.

Температура повітря у західній та південній частині вночі становитиме від 1° тепла до 4° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть +4-9°. На решті території країни вночі буде 5-10° морозу, а вдень - 1-6° тепла. Тим часом на північному сході вночі температура опуститься до 12-17° морозу, а вдень - близько 0°.

У Карпатах 18 січня буде значний сніг та мокрий сніг, хуртовина. Температура повітря вночі становитиме 1-6° морозу, а вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 18 січня. / Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

У четвер, 18 січня, в Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. У Карпатах значний сніг та мокрий сніг, хуртовина. На Закарпатті - вночі значний мокрий сніг, вдень - значний дощ. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині буде хмарно. Вночі буде сніг , вдень - дощ. На дорогах ожеледиця. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

"18 січня пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.

В Київській області температура повітря вночі буде -5-10°, а вдень 1-6° тепла. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 6-8° морозу, а вдень - 3-5° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха повідомила, коли чекати на потепління в Україні. Протягом цього тижня погода постійно змінюватиметься. Кілька днів в Україні будуть опади у вигляді і снігу, і дощу. Крім того, будуть триматися морози.