Россия ночью атаковала Украину беспилотниками: где работала ПВО

Взрывы раздавались в нескольких областях.
В ночь на 18 января 2024 года оккупанты атаковали Украину 33 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск и Курской области. Также они ударили двумя управляемыми зенитными ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковщине.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
"Основные направления удара — юг и север. Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 22 вражеских БпЛА. Еще несколько дронов — не достигли своих целей", — говорится в сообщении.
Противовоздушная оборона работала в рамках Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.
Напомним, российские захватнические войска ударили двумя ракетами С-300 по Харькову. Россияне попали в центр города.
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