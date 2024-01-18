Росія вночі атакувала Україну безпілотниками: де працювала ППО

Вибухи лунали у декількох областях.
У ніч проти 18 січня 2024 року окупанти атакували Україну 33 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області. Також вони ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
"Основні напрямки удару – південь та північ. Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей", - йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.
Нагадаємо, російські загарбницькі війська вдарили двома ракетами С-300 по Харкову. Росіяни поцілили по центру міста.
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