Синоптики рассказали о погоде в январе: каким будет первый месяц 2024-го

Температура местами будет "плюсовой".
В первый месяц 2024 года, в январе, в Украине средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза. Количество осадков в большинстве областей будет в пределах нормы.
Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.
Вместе с тем синоптики прогнозируют, что в Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях температура воздуха будет 0-2 градусов тепла — это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.
По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 32-43 мм – в пределах нормы. В восточных, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 35-78 мм — это несколько больше нормы. В Карпатах также выпадет больше осадков – местами 80-100 мм.
Как сообщалось, нынешняя осень заняла второе место среди самых теплых с 1881 года в Киеве. Были зафиксированы пять температурных рекордов и один рекорд по осадкам.
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