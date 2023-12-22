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Синоптики рассказали о погоде в январе: каким будет первый месяц 2024-го

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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385
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Синоптики рассказали о погоде в январе: каким будет первый месяц 2024-го

зима. / Фото: Associated Press

Температура местами будет "плюсовой".

В первый месяц 2024 года, в январе, в Украине средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза. Количество осадков в большинстве областей будет в пределах нормы.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Вместе с тем синоптики прогнозируют, что в Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях температура воздуха будет 0-2 градусов тепла — это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 32-43 мм – в пределах нормы. В восточных, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 35-78 мм — это несколько больше нормы. В Карпатах также выпадет больше осадков – местами 80-100 мм.

Как сообщалось, нынешняя осень заняла второе место среди самых теплых с 1881 года в Киеве. Были зафиксированы пять температурных рекордов и один рекорд по осадкам.

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Дата публикации
Просмотры
385
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