Когда в Украину придет потепление – синоптик назвала дату

В Украине с понедельника, 29 января, ожидается прекращение осадков и будут солнечные прояснения. А с 31 января – 1 февраля в Украине будет резкое потепление, однако с осадками.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, 31 января – 1 февраля температура воздуха прогреется до +3+8 градусов, а на юге и на юго-западе – до +8+12 градусов.

Однако Диденко отметила, что зима продолжается и дальнейшие колебания температуры воздуха в сторону похолодания еще будут.

Погода 27-28 января

В Украине будет преобладать облачная погода, с периодическими небольшими осадками – дождь и мокрый снег. В западных областях 28 января – умеренные осадки.

В Киеве 27-28 января будет около нуля, облачно, сыро, но без серьезных осадков.

Напомним, синоптики рассказали, как изменится погода в Украине на выходные, 27-28 января.

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