Какая будет погода 27 января: прогноз от синоптиков

Синоптики обнародовали прогноз погоды на субботу, 27 января. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в западных областях 0-5° мороза, днем в южной части и Закарпатье 1-6° тепла).

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что облачно с прояснениями. Ожидается небольшой мокрый снег, днем на юге страны с дождем, в западных областях умеренный снег и мокрый снег. Местами налипает мокрый снег.

Предупреждают украинцев и об гололедице по всей стране, кроме юга. Так что водителям и пешеходам следует быть очень внимательными и осторожными на дорогах.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Карпатах ожидается умеренный снег. Температура ночью 8-13° мороза, днем – 4-9° мороза.

Ранее синоптик сообщил, когда в Украину снова вернутся морозы.

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