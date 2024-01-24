Синоптик сообщил, когда в Украину снова вернутся морозы

В ближайшие дни в Украине будет относительно тепло.

В ближайшие несколько дней в Украине прогнозируют осадки, туманы, гололедицу на дорогах и местами порывы ветра. Впрочем, к концу недели станет прохладнее, ночью в ряде областей температура воздуха опустится до -10°.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича, сообщает " Метеопрог ".

В четверг, 25 января, в Украине сохранится неустойчивая погода: будет снег, мокрый снег и дождь, а на дорогах — гололедица. Днем местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от -3 ° до +2 ° С, а днем +1-6 ° тепла. На востоке и в Карпатах прохладнее: ночью 3-8° мороза, а днем — около 0°.

В пятницу, 26 января, в регионах пройдут осадки в виде снега, мокрого снега. Кое-где — налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Столбики термометров ночью покажут от 2° мороза до 3° тепла, а днем — от -1° до +4°.

В субботу 27 января в областях ожидается небольшой снег. Кое-где будут туманы, а на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью 0...-5°, а днем от -2° до +3°.

В воскресенье, 28 января, ожидается небольшой снег и мокрый снег, а на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет 1-6° мороза, а в Карпатском регионе и на крайнем севере температура опустится до -11°. Днем по всей Украине столбики термометров не покажут выше 1° тепла.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач сообщил, когда в Украину придет весеннее тепло. Отмечается, что следует ожидать потепления только во второй декаде февраля. В течение месяца погода будет характеризоваться частыми изменениями температуры.

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