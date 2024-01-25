Ночная атака по Украине: где раздавались взрывы и как отработала ПВО

Обошлось без жертв и пострадавших, по предварительным данным.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив 14 БпЛА типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщил Генштаб.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 11 вражеских дронов", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах Украины добавили, что сбитие БПЛА происходило в пределах Одесской и Николаевской областей.

Атаковали также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области в России в направлении Харькова и одной - из оккупированной Донетчины.

Кроме того, по данным Генштаба, под артиллерийским огнем оказалось более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, 24 января Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одессу беспилотными летательными аппаратами "Шахед". В результате обстрела был поврежден жилой многоэтажный дом в Хаджибейском районе и сгорели складские помещения.

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