Нічна атака по Україні: де лунали вибухи та як відпрацювала ППО

Минулося без жертв та постраждалих, за попередніми даними.

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 14 БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомив Генштаб.

"Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 11 ворожих дронів", - йдеться у повідломленні.

У Повітряних силах України додали, що збиття БПЛА відбувалось у межах Одеської та Миколаївської областей.

Атакували також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області в Росії у напрямку Харкова та однією - з окупованої Донеччини.

Крім того, за даними Генштабу, під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, 24 січня Збройні сили Російської Федерації атакували Одесу безпілотними літальними апаратами "Шахед". Унаслідок обстрілу було пошкоджено житловий багатоповерховий будинок у Хаджибейському районі та згоріли складські приміщення.

Читайте також: