Російський літак під час польоту подав сигнал про надзвичайну ситуацію

Надзвичайна ситуація сталася під час польоту.

Літак авіакомпанії "Азимут", який вилетів з Уфи до Омська, незабаром після зльоту подав сигнал про надзвичайну ситуацію.

Про це інформують рос"ЗМІ".

Літак розвернувся у бік аеропорту вильоту. Це випливає із даних порталу Flightradar24.

Пізніше в інформаційній службі аеропорту Уфи повідомили, що літак успішно здійснив посадку.

Нагадаємо, на борту вантажного Іл-76, який впав у середу, 24 січня, в Корочанському районі Бєлгородської області, ймовірно, були ракети С-300, якими окупанти обстрілюють Україну.

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