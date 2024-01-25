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Російський літак під час польоту подав сигнал про надзвичайну ситуацію

Російський літак під час польоту подав сигнал про надзвичайну ситуацію

Літак пізніше успішно приземлився. / Фото: ТСН.ua

Надзвичайна ситуація сталася під час польоту.

Літак авіакомпанії "Азимут", який вилетів з Уфи до Омська, незабаром після зльоту подав сигнал про надзвичайну ситуацію.

Про це інформують рос"ЗМІ". 

Літак розвернувся у бік аеропорту вильоту. Це випливає із даних порталу Flightradar24.

Пізніше в інформаційній службі аеропорту Уфи повідомили, що літак успішно здійснив посадку.

Нагадаємо, на борту вантажного Іл-76, який впав у середу, 24 січня, в Корочанському районі Бєлгородської області, ймовірно, були ракети С-300, якими окупанти обстрілюють Україну.

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