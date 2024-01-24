25 січня — яке церковне свято, чому не варто робити компліменти дівчині чи жінці

Завтра, 25 січня, в православному календарі день пам’яті святителя Григорія Богослова. Святитель Григорій Богослов був візантійським богословом і ритором, єпископом Назіанза і Сасима, константинопольським патріархом, одним із панотців церкви, великим християнським святим. Він народився близько 330 року в Аріанзі, Каппадокії, в благочестивій сім’ї. Його мати, свята Нонна, молилася за перехід його батька, Григорія Аріанзського, від язичництва до християнства. Вона також обіцяла присвятити свого сина Богові, якщо вона народить дитину. Григорій отримав гарну освіту в Александрії і Афінах, де він зустрів свого друга і співбогослова, Василія Великого. Він був посвячений у сан пресвітера своїм батьком, який став єпископом Назіанза. Він також служив у Назіанзі, Константинополі і Селевкії, де він проповідував проти аріанства і інших єресей. Він був визнаний за свої богословські твори, особливо про Святу Трійцю, і за свої поетичні таланти. Помер близько 390 року в Аріанзі, де він провів останні роки свого життя в самоті і молитві.

Прикмети 25 січня

Народні прикмети 25 січня / Фото: Pexels

Погода цього дня вказує, якою буде майбутня зима (до обіду — перша половина, після обіду — друга половина).

Йде сніг — осінь буде затяжною.

Кіт спить, прикривши мордочку лапками, — чекайте на похолодання.

Що завтра не можна робити

Цього дня краще не робити компліменти дівчині чи жінці, тому що можна наврочити. Якщо ж вам хтось говорить приємні слова, обов'язково тримайте "кулак" за спиною чи в кишені. Думки та слова в день Григорія мають особливу силу, а тому завжди збуваються.

Що можна робити завтра

Важливо в день Григорія робити добрі справи, а також згадувати все те добро, яке зробили вам. Дякувати тим, хто вам допомагав. Водночас важливо не хвалитися про добрі справи, які ви робите.

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