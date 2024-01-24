25 января — какой церковный праздник, почему не стоит делать комплименты девушке или женщине

Завтра, 25 января, в православном календаре – день памяти святителя Григория Богослова. Святитель Григорий Богослов был византийским богословом и ритором, епископом Назианза и Сасима, константинопольским патриархом, одним из отцов церкви, великим христианским святым. Он родился около 330 года в Арианге, Каппадокии, в благочестивой семье. Его мать, святая Нонна, молилась о переходе его отца, Григория Арианзского, от язычества к христианству. Она также обещала посвятить своего сына Богу, если она родит ребенка. Григорий получил хорошее образование в Александрии и Афинах, где он встретил своего друга и собогослова, Василия Великого. Он был рукоположен в сан пресвитера своим отцом, который стал епископом Назианза. Он также служил в Назианге, Константинополе и Селевкии, где он проповедовал против арианства и других ересей. Он был признан своими богословскими произведениями, особенно о Святой Троице, и своими поэтическими талантами. Умер около 390 в Арианге, где он провел последние годы своей жизни в одиночестве и молитве.

Приметы 25 января

Народные приметы 25 января / Фото: Pexels

Погода в этот день указывает, какой будет предстоящая зима (до обеда — первая половина, после обеда — вторая половина).

Идет снег — осень будет затяжной.

Кот спит, прикрыв мордочку лапками, — ждите похолодания.

Что завтра нельзя делать

В этот день лучше не делать комплименты девушке или женщине, потому что можно сглазить. Если вам кто-то говорит приятные слова, обязательно держите "кулак" за спиной или в кармане. Мысли и слова в день Григория обладают особой силой, а потому всегда сбываются.

Что можно делать завтра

Важно в день Григория совершать добрые дела, а также вспоминать все то добро, которое сделали вам. Спасибо тем, кто вам помогал. При этом важно не хвастаться хорошими делами, которые вы делаете.

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