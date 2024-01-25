Астрологический прогноз на 25 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: важных дел в этот день лучше не начинать – успешными они не будут. Серьезные решения также принимать не стоит – есть вероятность совершить ошибку, которую трудно – а в некоторых случаях и невозможно – будет исправить.

Символ дня: Крылатый Шакал.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный.

Счастливые камни дня: агат (дает возможность заглянуть в будущее), морион (успокаивает, избавляет от обид и ревности), гагат (защищает от сглаза и порчи).

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому необходимо себя поберечь.

Питание дня: нежелательно употреблять продукты, которые раздражают кишечник – соленья, маринады, копчености

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: при чтении эзотерической литературы можно открыть массу нового, на что до сих пор не обращали внимание.

Сны дня: сны с приятным послевкусием будут свидетельствовать о том, что в человеке преобладает светлое начало, и наоборот: ночной кошмар должен насторожить.

Табу дня: нельзя рисковать – даже покупка лотерейного билета приведет к проигрышу.

Цитата дня: «Ничто так не повышает чувство собственного достоинства и уверенности в себе, как достижение» (Томас Карлейль).

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