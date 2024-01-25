Астрологічний прогноз на 25 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: важливих справ цього дня краще не розпочинати – успішними вони не будуть. Серйозні рішення також приймати не варто – є ймовірність припуститися помилки, яку важко – а в деяких випадках і неможливо – виправити.

Символ дня: Крилатий Шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: червоний, червоний, пурпуровий.

Щасливі камені дня: агат (дає можливість зазирнути в майбутнє), моріон (заспокоює, позбавляє образ і ревнощів), гагат (захищає від пристріту та псування).

За якусь частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, тому необхідно поберегти себе.

Харчування дня: небажано вживати продукти, які дратують кишечник — соління, маринади, копченості

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: під час читання езотеричної літератури можна відкрити масу нового, на що досі не звертали уваги.

Сни дня: сни з приємним смаком свідчать про те, що в людині переважає світлий початок, і навпаки: нічний кошмар повинен насторожити.

Табу дня: не можна ризикувати – навіть придбання лотерейного квитка призведе до програшу.

Цитата дня: «Ніщо так не підвищує почуття власної гідності та впевненості у собі, як досягнення»(Томас Карлейль).

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