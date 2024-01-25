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В Сумской области прозвучало 56 взрывов

В Сумской области прозвучало 56 взрывов

Иллюстрация. Враг продолжает обстреливать Сумщину / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Враг снова атаковал Сумщину.

В течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Зафиксировано 56 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Великописаревская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Свеская громады.

  • Великописаревская громада: враг бил из гранатометов АГС (14 взрывов) и артиллерии (2 взрыва). Также произведен обстрел с помощью 2 дронов типа «FPV».
  • Белопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (15 взрывов) и артобстрел (4 взрыва).
  • Хотинская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию общины.
  • Юношеская громада: был артиллерийский обстрел (8 взрывов).
  • Зноб-Новгородская громада: совершен минометный обстрел (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
  • Дружбовская громада: совершен минометный обстрел (2 взрыва).
  • Светская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).

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