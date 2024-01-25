В Сумской области прозвучало 56 взрывов

Враг снова атаковал Сумщину.
В течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Зафиксировано 56 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Великописаревская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Свеская громады.
- Великописаревская громада: враг бил из гранатометов АГС (14 взрывов) и артиллерии (2 взрыва). Также произведен обстрел с помощью 2 дронов типа «FPV».
- Белопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (15 взрывов) и артобстрел (4 взрыва).
- Хотинская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию общины.
- Юношеская громада: был артиллерийский обстрел (8 взрывов).
- Зноб-Новгородская громада: совершен минометный обстрел (2 взрыва).
- Эсманьская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
- Дружбовская громада: совершен минометный обстрел (2 взрыва).
- Светская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).
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