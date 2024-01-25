На Сумщині пролунало 56 вибухів

Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська ОВА.

Зафіксовано 56 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Свеська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з гранатометів АГС (14 вибухів) та артилерії (2 вибухи). Також здійснено обстріл за допомогою 2 дронів типу «FPV».

Білопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (15 вибухів) та артобстріл (4 вибухи).

Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська громада: був артилерійський обстріл (8 вибухів).

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Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).

Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

Свеська громада: зафіксовано здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

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