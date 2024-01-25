Полнолуние в Леве 25 января 2024: гороскоп для всех знаков зодиака

Первое полнолуние в этом году сойдет 25 января

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 января 2024 года рассказывает, что Девам следует опасаться скрытого, а у Тельцов впереди новые открытия.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 января 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Королева жезлов"

Продемонстрируйте внутреннюю энергию снаружи. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. На работе – уверенно двигайтесь вперед.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди новые открытия. Выберите одну из целей в ваших отношениях. В решении рабочих вопросов ищите единомышленников.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка кубков"

Возможна горечь утраты. В отношениях будет больно. На работе спрячьте свое сердце от врагов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка мечей"

Вас окружают проблемы. В любви вам могут разбить сердце. На работе будет тяжело, потому ищите запасной вариант.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Дьявол"

Впереди – очень много соблазнов. В отношениях решайте стоит им поддаться. В движении по карьерной лестнице искушения могут стать препятствиями.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Луна"

Скрытое годами может вылезть на поверхность. В отношениях бойтесь комплексов. Достичь осторожно на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Звезда"

Дела улучшаются. В отношениях двигайтесь вместе к общей цели. На работе запланируйте что-нибудь новое.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Впереди новые победы. В любви счастье заполнит вас. Проявите профессионализм на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж кубков"

Откройте ваше сердце. Добавьте больше эмоций в отношениях. На работе прислушивайтесь к интуиции.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Ищите баланс. В отношениях уравновесьте ваши эмоции и рациональность. В рабочих вопросах ищите золотую середину.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка жезлов"

Вы сами создаете себе проблемы. Не провоцируйте ссоры со второй половиной. В рабочих моментах возможны конфликты.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Король кубков"

Слушайте себя. В отношениях прислушивайтесь к внутреннему голосу, а на работе следует прислушиваться к интуиции.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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