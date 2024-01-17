В Одессе в результате обстрела есть разрушения и пострадавшие - ОВА

В результате ударов есть повреждения в жилищной инфраструктуре города.
В результате российского террористического удара беспилотниками по Одессе пострадали среди мирного населения.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Он заявил, что в результате ушибов есть повреждения в жилищной инфраструктуре города.
"Российские террористы атаковали Одессу ударными дронами. Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры. Зафиксированы возгорания. Есть пострадавшие среди гражданского населения. Данные уточняются", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 16 января российские кафиры снова обстреляли Харьков.
Кроме того, мы ранее информировали, что в ЦПИ предупреждают о повышенной опасности ракетных обстрелов.
Читайте также:
- РФ экспериментирует с атаками, но безуспешно пытается пробить ПВО Украины – ISW
- В Днепропетровской области сбили российскую ракету
- В России упали сразу две ракеты "Калибр": детали об инциденте с видео