В Одессе в результате обстрела есть разрушения и пострадавшие - ОВА

В результате ударов есть повреждения в жилищной инфраструктуре города.

В результате российского террористического удара беспилотниками по Одессе пострадали среди мирного населения.

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Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он заявил, что в результате ушибов есть повреждения в жилищной инфраструктуре города.

"Российские террористы атаковали Одессу ударными дронами. Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры. Зафиксированы возгорания. Есть пострадавшие среди гражданского населения. Данные уточняются", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 16 января российские кафиры снова обстреляли Харьков.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ЦПИ предупреждают о повышенной опасности ракетных обстрелов.

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