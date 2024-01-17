В Белгороде прозвучала серия взрывов (видео)

В российскомБелгороде ночью раздалась серия взрывов, а в городе объявлена ракетная опасность.

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Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.

Местные жители публикуют видео с взрывами в городе, а также работой российского ПВО.

Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 16 января российские кафиры снова обстреляли Харьков.

Кроме того, мы ранее информировали, что в российском Белгороде раздалась серия взрывов.

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