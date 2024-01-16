В российском Воронеже раздалась серия громких взрывов (видео)

Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

В ночь на 16 января в российском городе Воронеж прозвучала серия громких взрывов.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Сообщается, что движения взрывов были слышны в Юго-Западной части города, в районе Шилово.

Предварительно в результате попадания пострадал жилой дом на Тепличной улице, в него выехали экстренные службы.

Местные жители заявили, что от громких взрывов дрожали окна. Всего было слышно 16 взрывов.

Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Курской области РФ ночью раздалась серия взрывов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в российском Белгороде раздалась серия взрывов.

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