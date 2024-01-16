В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики с востока

В ночь на 16 января Воздушные силы сообщили об угрозе ракетного удара баллистическим вооружением с востока.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ближайшие дни могут нанести ракетные удары по Украине, эта угроза значительно возросла после уничтожения самолетов А-50 и Ил-22.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Днепропетровской области бойцы из ПВК "Восход" сбили российскую ракету.

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