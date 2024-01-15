Теракт на Закарпатье: количество погибших возросло до двух

46-летний Мирослав Нитька находился в больнице от 15 декабря.

В Закарпатье от травм, полученных в результате подрыва гранат Сергеем Батриным во время заседания Керецковского сельского совета, умер еще один пострадавший — 47-летний депутат сельсовета.

Об этом сообщил заместитель председателя Мукачевского райсовета Роман Тарабий.

"Сегодня в областной больнице скончался 46-летний Мирослав Нитька. Он был внефракционным депутатом и начальником отдела местного ЦНАП. Политик находился в больнице от 15 декабря 2023 года, взрывов боеприпасов во время обсуждения бюджета. Всего пострадало 26 человек", — написал Роман Тарабий.

Напомним, депутат сельсовета от партии "Слуги народа" Сергей Батрин взорвал несколько гранат в комнате, где продолжалось заседание.

16 декабря в медучреждении скончался один из раненых.

На ТСН.ua уже публиковали видео, где взрыватель Сергей Батрин бросил гранаты, когда решались бюджетные вопросы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДЕПУТАТ ВЗОРВАЛ ГРАНАТЬ во время сессии! Много раненых! Жуткие подробности!

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