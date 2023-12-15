Что известно о Сергее Батрине – депутате, подорвавшем гранаты на Закарпатье

Гранаты в Керецковском сельсовете на Закарпатье мог подорвать местный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Батрин. До этого инцидента он неоднократно критиковал местные власти.

Что известно о Сергее Батрине – читайте на ТСН.ua.

Утром 15 декабря во время заседания Керецковского сельсовета один из депутатов подорвал гранаты внутри здания. В результате инцидента пострадали 26 человек, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии. По словам депутата Ужгородского горсовета Виталия Глаголы, подрывником был депутат сельсовета от фракции "Слуга народа" Сергей Батрин.

Сергей Батрин – биография

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По информации с сайта Керецковской громады, Батрин родился 12 августа 1969 года, у него среднее специальное образование и он проживает в селе Кушница, которое принадлежит Керецковской ОТГ.

Батрин входит в состав комиссии по законности, правопорядку и депутатской этике в Керецковском сельсовете.

По данным YouControl, на человека с такими данными – Батрина Сергея Михайловича – ранее был зарегистрирован ФЛП, занимавшийся пассажирскими перевозками. На сегодняшний день деятельность этого ФЛП прекращена.

ФЛП на имя Батрина Сергея Михайловича/Скриншот

В комментарии для ТСН.ua представитель местных властей рассказал, что Батрин – "это вечный оппозиционер по отношению к сельским властям", который "в последнее время он стал неадекватом".

Отметим, что на сессии сельсовета 15 декабря Батрин ссорился по поводу принятия бюджета на 2024 год. Он утверждал, что нельзя во время войны выделять главе Керецковской ОТГ Михаилу Мушке из ОПЗЖ прибавку в размере 50% и ежемесячную премию в размере 100% от оклада. В какой-то момент спора депутат вышел из сессионного зала, но через несколько минут вернулся. Со словами "Можно я скажу?" Батрин достал из кармана куртки три гранаты, которые бросил на пол. Прогремели три взрыва.

Фото с места подрыва гранат в Керецковском сельсовете на Закарпатье/Фото: Закарпатская областная прокуратура / Фото: закарпатская областная прокуратура

По словам Глаголы, у Батрина был конфликт с Мушкой. Депутаты даже поднимали вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Керецковской ОТГ.

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Заметим, что в результате подрыва гранат среди 26 раненых людей оказался и сам депутат. В полиции сообщили, что подрывник находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь и проводятся реанимационные мероприятия.

Как сообщил Глагола, депутат находится в Свалявской больнице в тяжелом состоянии, но прогнозы врачей оптимистичны.

"Его палату охраняет полиция от самосуда родственников тех, кто был в помещении в момент взрыва", — отметил чиновник.

Правоохранители расследуют дело по статьям о террористическом акте и незаконном обращении с боеприпасами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Депутат взорвал гранаты во время сессии! Много раненых! Жуткие подробности!

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