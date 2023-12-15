Що відомо про Сергія Батрина – депутата, який підірвав гранати на Закарпатті

Гранати у Керецьківській сільраді на Закарпатті міг підірвати місцевий депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Батрин. До цього інциденту він неодноразово критикував місцеву владу.

Що відомо про Сергія Батрина – читайте на ТСН.ua.

Вранці 15 грудня під час засідання Керецьківської сільради один із депутатів підірвав гранати всередині будівлі. Внаслідок інциденту постраждали 26 людей, шестеро з яких перебувають у важкому стані. За словами депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголи, підривником був депутат сільради від фракції "Слуга народу" Сергій Батрин.

Сергій Батрин – біографія

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За інформацією із сайту Керецьківської громади, Батрин народився 12 серпня 1969 року, має середню спеціальну освіту та мешкає в селі Кушниця, що належить до Керецьківської ОТГ.

Батрин входить до складу комісії з питань законності, правопорядку та депутатської етики у Керецьківській сільраді.

За даними YouControl, на людину з такими даними – Батрина Сергія Михайловича – раніше був зарєстрований ФОП, який займався пасажирськими перевезеннями. На сьогодні діяльність цього ФОПу припинена.

ФОП на ім'я Батрина Сергія Михайловича / Скриншот

У коментарі для ТСН.ua представник місцевої влади розповів, що Батрин – "це вічний опозиціонер по відношенню до сільської влади", який "останнім часом він став неадекватом".

Зауважимо, що на сесії сільради 15 грудня Батрин саме сварився щодо ухвалення бюджету на 2024 рік. Він стверджував, що не можна під час війни виділяти голові Керецьківської ОТГ Михайлу Мушці з ОПЗЖ надбавку в розмірі 50% та щомісячну премію в розмірі 100% від окладу. В якийсь момент суперечки депутат вийшов із сесійної зали, але за кілька хвилин повернувся. Зі словами "Можна я скажу?" Батрин дістав із кишені куртки три гранати, які кинув на підлогу. Прогриміли три вибухи.

Фото з місця підриву гранат у Керецьківській сільраді на Закарпатті / Фото: Закарпатська обласна прокуратура / Фото: Закарпатська обласна прокуратура

За словами Глаголи, у Батрина був конфлікт із Мушкою. Депутати навіть піднімали питання щодо дострокового припинення повноважень очільника Керецьківської ОТГ.

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Зауважимо, що внаслідок підриву гранат серед 26 поранених людей опинився і сам депутат. У поліції повідомили, що підривник перебуває у важкому стані, йому надається медична допомога та проводяться реанімаційні заходи.

Як повідомив Глагола, депутат перебуває у Свалявській лікарні у важкому стані, але прогнози лікарів оптимістичні.

"Його палату охороняє поліція від самосуду родичів тих, хто був в приміщенні в момент вибуху", – зазначив чиновник.

Правоохоронці розслідують справу за статтями про терористичний акт та незаконне поводження з боєприпасами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Депутат підірвав гранати під час сесії! Багато поранених! Моторошні подробиці!

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