На Закарпатті депутат під час засідання підірвав гранати: відео вибуху

Підривник залишився живим.
У п’ятницю, 15 грудня, на Закарпатті на сесії Керецьківської сільської ради один із депутатів підірвав гранати. Понад 20 осіб травмовано.
У Мережі з'явилося відео моменту вибуху.
Раніше в МВС повідомили, що внаслідок інциденту загинув депутат, який підірвав гранати. Втім, правоохоронці заявляють, що медики проводять реанімаційні заходи.
Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці, деталі події встановлюють.
Як повідомлялося, на Закарпатті живцем згоріло троє людей, серед яких дві дитини. Причиною стало необережне поводження з піччю.
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