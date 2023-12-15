На Закарпатті депутат під час засідання підірвав гранати: відео вибуху

У п’ятницю, 15 грудня, на Закарпатті на сесії Керецьківської сільської ради один із депутатів підірвав гранати. Понад 20 осіб травмовано.

У Мережі з'явилося відео моменту вибуху.

Раніше в МВС повідомили, що внаслідок інциденту загинув депутат, який підірвав гранати. Втім, правоохоронці заявляють, що медики проводять реанімаційні заходи.

Вибух гранат під час сесії на Закарпатті

Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці, деталі події встановлюють.

Як повідомлялося, на Закарпатті живцем згоріло троє людей, серед яких дві дитини. Причиною стало необережне поводження з піччю.

Читайте також провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.