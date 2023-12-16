Адвокат Трампа Джуліані заплатить понад $148 млн за наклеп

Суд присяжних зобов’язав Руді Джуліані, адвоката колишнього президента США Дональда Трампа заплатити 148 мільйонів доларів двом колишнім виборчим працівникам Джорджії за безпідставні заяви про фальсифікацію під час президентських виборів 2020 року.

Про це пише The Hill.

Під час чотириденного цивільного процесу вісім жителів Вашингтона, округ Колумбія, почули жахливі свідчення робітників Рубі Фріман і Шей Мосс, які сказали, що їхні життя перевернулися з ніг на голову, оскільки вони зіткнулися з потоком расистських і жорстоких погроз після звинувачень.

Джуліані було визнано відповідальним у цій справі кілька місяців тому, і журі зібралося лише для того, щоб вирішити, скільки колишній федеральний прокурор повинен виплатити як компенсацію. Перед початком обговорень дует матері та доньки попросив понад 47 мільйонів доларів.

«Усі, хто поширював брехню про пані Мосс і пані Фрімен, повинні бути притягнуті до відповідальності», — сказав Майкл Готліб, адвокат двох жінок, у завершальному слові.

Журі радилося понад 10 годин, перш ніж зобов’язати Джуліані виплатити виборчим працівникам загальну суму 148,7 мільйона доларів.

Мосс отримає майже 17 мільйонів доларів за наклеп на Джуліані та 20 мільйонів доларів за заподіяння ним емоційного стресу. Фрімен отримає майже 16,2 мільйона доларів за наклеп і 20 мільйонів доларів за емоційні страждання. Мати та донька отримали додаткові 75 мільйонів доларів у вигляді штрафу.

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Але залишається незрозумілим, як Джуліані може заплатити таку суму. У перший день суду його адвокат сказав присяжним, що прийняття прохання позивачів означатиме «кінець пана Джуліані» і буде «цивільним еквівалентом смертної кари».

У залі суду Джуліані записав кожне з п’яти чисел, які складали загальну суму збитків, на своєму планшеті.

Мосс сказала журналістам після вироку, що вони з Фріменом «найбільше бажання» полягає в тому, щоб ніхто — «ні працівник виборчого процесу, ні виборець, ні член шкільної ради, ні хтось інший» — не відчув те, що пережили обидві жінки після того, як Джуліані зробив неправдиві заяви. .

«Ми сподіваємося, що нікому ніколи не доведеться так боротися, щоб повернути твоє ім’я», — сказала Мосс, помітно тремтячи.

Після виборів 2020 року Джуліані очолював невдалі судові спроби колишнього президента Трампа, спрямовані на скасування перемоги президента Байдена. Через пресконференції, законодавчі слухання, інтерв’ю в ЗМІ та інші заяви Джуліані зробив Фрімена і Мосса центром своїх звинувачень у шахрайстві.

Вийшовши з будівлі суду, Джуліані подвоїв свої безпідставні заяви про фальсифікацію виборів.

«Абсурдність цієї цифри дійсно підкреслює абсурдність усього процесу», — сказав Джуліані журналістам.

Нагадаємо, що він часто вляпується у скандали. Як давній радник та адвокат колишнього президента Дональда Трампа Рудольф Джуліані невпинно тиснув на український уряд у ще 2019 році для розслідування безпідставних змов щодо тодішнього кандидата Джо Байдена.

28 квітня 2021 Федеральне бюро розслідувань США провело обшук у помешканні колишнього адвоката Дональда Трампа та ексмера Нью-Йорка Руді Джуліані. Слідчі вилучили його особисті електронні пристрої.

Нагадаємо, раніше ексрадник із нацбезпеки США Джон Болтон у своїх мемуарах розповів, що Трамп просив його подзвонити Зеленському, аби переконатися, що президент України зустрінеться з Джуліані. Це найбільш рання згадка про намір Дональда Трампа тиснути на Україну з особистих мотивів.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що не відправляв свого адвоката Рудольфа Джуліані в Україну для організації розслідування стосовно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина.

Зауважимо, що довкола президента США Дональда Трампа розв’язався скандал, пов'язаний з Україною. Видання The Washington Post повідомило про скаргу американського розвідника проти Трампа через розмову американського лідера з іншим іноземним лідером та дану Трампом "тривожну обіцянку". Одним з політиків, з яким міг говорити глава Сполучених Штатів, називали президента України Володимира Зеленського.

Згодом видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що Трамп під час розмови саме із президентом України Володимиром Зеленським тиснув на нього і вимагав розпочати розслідування проти компанії Burisma, якою керував син Джо Байдена - його конкурента на президентських виборах 2020 року.

Також Трамп нібито наказав заморозити 400 мільйонів доларів військової допомоги для України за тиждень до телефонного дзвінка.

У Конгресі США звинуватили Трампа у тиску на Україну та закликали опублікували стенограму розмови президентів Сполучених Штатів та України. Обидві сторони на це погодилися. 24 вересня голова Палати представників США Ненсі Пелосі ініціювала старт процедури імпічменту Трампа. Сам він назвав ситуацію, що склалася, "президентським харасментом".

25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Трампа та Зеленського. Повний текст перекладу дивіться на ТСН.ua.

Вже 26 вересня американська розвідка оприлюднила текст скарги на президента США Дональда Трампа. Як і повідомляли ЗМІ, вона справді стосується розмови Трампа та президента України Володимира Зеленського та тривалого тиску, який, на думку розвідника, вчиняли США щодо України для особистих цілей американського президента.

ТСН.ua розповів основні моменти доносу на Трампа - серед них інформація про неоднозначні контакти української сторони з Джуліані, скасування візиту Пенса до Києва та спроби Білого дому приховати все це.

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