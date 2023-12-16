Подрыв депутатом гранаты в Закарпатье: известно о первом погибшем

В больнице остается еще 21 человек.

Стало известно о первом погибшем в результате подрыва гранаты депутатом сельсовета. Один из самых тяжелых раненых сегодня скончался в больнице.

Эту информацию ТСН подтвердили правоохранители.

Известно, что еще 21 раненый остаются в больнице.

Там и депутат, который швырял гранаты в полный зал сельсовета.

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Как сообщили в СБУ, депутат уже пришел в сознание, ему объявили подозрение у терактов и его палату взяли под охрану полиции.

Журналисты ТСН наведались в дом депутата-взрывника. Соседи говорят, мужчина заботился о старенькой матери, пока вся семья жила за границей.

Напомним, депутат, взорвавший гранаты во время заседания сельсовета в Закарпатье, получил подозрение.

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