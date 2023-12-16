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Підрив депутатом гранати на Закарпатті: відомо про першого загиблого

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Підрив депутатом гранати на Закарпатті: відомо про першого загиблого

Подія трапилась у будівлі Керецьківської сільської ради

В лікарні залишається ще 21 людина.

Стало відомо про першого загиблого у результаті підриву гранати депутатом сільради. Один з найтяжчих поранених сьогодні помер у лікарні.

Цю інформацію ТСН підтвердили правоохоронці.

Відомо, що ще 21 поранений залишаються у лікарні.

Там і депутат, який жбурляв гранати у повну людей залу сільради.

Як повідомили в СБУ, депутат вже опритомнів, йому оголосили підозру у терактів й його палату взяли під охорону поліції.

Журналісти ТСН навідалися до будинку депутата-підривника. Сусіди кажуть, чоловік опікувався старенькою матірʼю, поки вся родина жила за кордоном.

Нагадаємо, депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, отримав підозру.

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Дата публікації
Перегляди
1219
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