Підрив депутатом гранати на Закарпатті: відомо про першого загиблого

В лікарні залишається ще 21 людина.

Стало відомо про першого загиблого у результаті підриву гранати депутатом сільради. Один з найтяжчих поранених сьогодні помер у лікарні.

Цю інформацію ТСН підтвердили правоохоронці.

Відомо, що ще 21 поранений залишаються у лікарні.

Там і депутат, який жбурляв гранати у повну людей залу сільради.

Як повідомили в СБУ, депутат вже опритомнів, йому оголосили підозру у терактів й його палату взяли під охорону поліції.

Журналісти ТСН навідалися до будинку депутата-підривника. Сусіди кажуть, чоловік опікувався старенькою матірʼю, поки вся родина жила за кордоном.

Нагадаємо, депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, отримав підозру.

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