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Депутат-підривник з Закарпаття прийшов до тями: що з ним зараз

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Депутат-підривник з Закарпаття прийшов до тями: що з ним зараз

Сергій Батрин у Керецьківській сільраді перед підривом гранат / Скриншот / Фото: Закарпатська обласна прокуратура

На Закарпатті 15 грудня депутат Сергій Батрин підірвав гранати у сесійній залі, внаслідок чого постраждали 26 людей.

Депутат-підривник з Закарпаття прийшов до тями у лікарні. Його допитує поліція.

Про це 16 грудня повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

"Наскільки мене стало відомо із джерел, Сергій Батрин попри численні поранення та важкий стан вже прийшов до свідомості в Свалявській лікарні. Наразі із ним проводять слідчі дії правоохоронці, а його палату від самосуду родичів поранених в сільраді села Керецьки охороняє поліція", - повідомив Глагола.

Підрив гранати на Закарпатті

У четвер, 15 грудня, сталася трагедія під час засідання Керецьківської сільської ради Хустського району. Один із депутатів ради підірвав гранати всередині будівлі під час засідання. 

Колишній сільський голова Керецьків Михайло Маровді розповів, що депутат нібито мав конфлікт з чинним сільським головою Керецьківської сільсьої ради — депутатом від ОПЗЖ Михайлом Мушкою. Подробиці читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
813
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