Російський військовий "самознищився", не дочекавшись ЗСУ (відео)

Втім, один з окупантів вирішив не чекати на смерть від рук українських військових. Так, горе-солдат знищив себе за допомогою власного гранатомета.

Кадри інциденту оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Оккупант вирішив позбавити себе життя без участі ЗСУ

Зауважимо, російські військові в Україні продовжують пробивати дно – навіть у ставленні до "своїх". Наприклад, деяким окупантам вдалося вижити після удару ЗСУ, але вони одразу ж добили своїх поранених "побратимів".

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