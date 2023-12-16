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Російський військовий "самознищився", не дочекавшись ЗСУ (відео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
977
Час на прочитання
1 хв
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Російський військовий "самознищився", не дочекавшись ЗСУ (відео)

Російський військовий / X (Twitter)

Дедалі частіше російські загарбники гинуть, завдяки філігранній роботі ЗСУ дронами-камікадзе

Втім, один з окупантів вирішив не чекати на смерть від рук українських військових. Так, горе-солдат знищив себе за допомогою власного гранатомета.

Кадри інциденту оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. 

Оккупант вирішив позбавити себе життя без участі ЗСУ

Оккупант вирішив позбавити себе життя без участі ЗСУ

Зауважимо, російські військові в Україні продовжують пробивати дно – навіть у ставленні до "своїх". Наприклад, деяким окупантам вдалося вижити після удару ЗСУ, але вони одразу ж добили своїх поранених "побратимів".

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Дата публікації
Перегляди
977
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