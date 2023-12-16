Російський військовий "самознищився", не дочекавшись ЗСУ (відео)

Дедалі частіше російські загарбники гинуть, завдяки філігранній роботі ЗСУ дронами-камікадзе
Втім, один з окупантів вирішив не чекати на смерть від рук українських військових. Так, горе-солдат знищив себе за допомогою власного гранатомета.
Кадри інциденту оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.
Зауважимо, російські військові в Україні продовжують пробивати дно – навіть у ставленні до "своїх". Наприклад, деяким окупантам вдалося вижити після удару ЗСУ, але вони одразу ж добили своїх поранених "побратимів".
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