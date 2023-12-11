"Із залізом масштабні проблеми": Дикий озвучив втрати техніки РФ на війні

Українські захисники знищують 100-150 російських танків за різні місяці, буває навіть до 200.

Про це повідомив політичний та військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти у батальйоні "Айдар" Євген Дикий в ефірі телемарафону.

За його словами, проблеми з технікою виявилися настільки масштабними, що росіяни не очікували на це самі.

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"Почнемо з такого простого прикладу, як танк. 20 нових — це все, що виробляє російська оборонка, нібито переведена на військові рейки, у три зміни роботи, чи не як на Другу світову. Так от, 20 умовно нових машин на місяць, тому що для того, щоб їх зібрати, частину деталей знімають із старих радянських", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що росіяни зі складу на місяць додають 20 нових, 50 розконсервованих – 70 машин.

"Ця різниця між дебетом і кредитом зростає щомісяця і плюсується. За артилерійськими системами картина ще яскравіша. До 10 нових ми здатні випускати, до 300 ми на місяць знищуємо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Велика Британія продовжує надавати Україні військову допомогу. Цього наша країна отримає два військові кораблі.

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